Юрий Моисеев прокомментировал отстранение Алексея Лебедева

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-18T15:23:13+03:00

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Депутат Тульской областной Думы, член фракции КПРФ Юрий Моисеев прокомментировал новость об инициативе депутатов отстранить от должности заместителя председателя областного парламента Алексея Лебедева:

- Я поддержал инициативу коллег-депутатов от разных партий, по внесению в повестку ближайшей сессии вопроса об отстранении Алексея Лебедева. Это не политический вопрос, а сугубо деловой. Депутаты хотят дать оценку профессиональным качествам своего коллеги и это нормально.

Никто не должен забывать, что работа депутата – это ежедневный, порой незаметный для людей, но очень важный и ответственный труд. Ключевое слово – труд, а не громкие популистские заявления на публику. Значит бездействие коллеги уже для большинства депутатов от разных, подчеркиваю, партий – вопрос очевидный. Нельзя перекладывать свою работу на других.

Также Юрий Моисеев отметил, что личное отношение к Алексею, как к коллеге по фракции и однопартийцу, высказал еще месяц назад с трибуны Думы:

- Не должен человек, наделенный высоким статусом заместителя председателя облдумы, призывать избирателей не платить за услуги ЖКХ. К чему это приведет? Только к судам и судебным приставам. Мы можем не соглашаться с реформами, но не имеем морального права толкать население к саботажу, обрекать их семьи на судебные тяжбы.

Мне стало все сложнее находиться с этим человеком в одной фракции и в одной партии, и такого же мнения придерживается часть коммунистов старой закваски.

ИСТОЧНИК KP.RU