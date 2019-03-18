Депутаты предлагают сменить зампреда Тульской областной думы

Юнус-Бек Евкуров: Евкурова в "Балканском рубеже" я не узнал. И на экране очень уж много крови

Глава Ингушетии, генерал-майор, Герой России - в эфире Радио "Комсомольская правда" - о новом художественном фильме и его главном герое - майоре Беке [аудио]