2019-03-18T11:21:16+03:00
Политика

Депутаты предлагают сменить зампреда Тульской областной думы

13 депутатов просят о досрочном освобождении от должности Алексея Лебедева
Виктория ЯКУШИНА
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Алексей Лебедев. Источник фото: страничка героя публикации в соцсетиАлексей Лебедев. Источник фото: страничка героя публикации в соцсети
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Группа из 13 депутатов выступили с инициативой о досрочном освобождении Алексея Лебедева от должности заместителя председателя регионального парламента.

Прошение подано в соответствии со статьей 9 Регламента Тульской областной Думы.

Данная инициатива будет обсуждаться депутатами на заседании Тульской областной Думы, которое состоится 28 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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