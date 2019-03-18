Депутаты предлагают сменить зампреда Тульской областной думы
13 депутатов просят о досрочном освобождении от должности Алексея Лебедева
Алексей Лебедев. Источник фото: страничка героя публикации в соцсети
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Группа из 13 депутатов выступили с инициативой о досрочном освобождении Алексея Лебедева от должности заместителя председателя регионального парламента.
Прошение подано в соответствии со статьей 9 Регламента Тульской областной Думы.
Данная инициатива будет обсуждаться депутатами на заседании Тульской областной Думы, которое состоится 28 марта 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU