2019-03-13T15:39:51+03:00
Здоровье

В Тульской области снизилась смертность от болезней системы кровообращения

Виктория ЯКУШИНА
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По словам руководителя регионального минздрава Андрея Третьякова, по итогам 2018 года в Тульской области снизился показатель общей смертности на 2,3%.

Количество летальных исходов от болезней системы кровообращения снизилось на 12%. Удалось сохранить 1341 жизнь. Показатель смертности от заболеваний этой группы составил 664,4 на 100 000 жителей в 2018 году против 749,4 в 2017-м.

Смертность от инфаркта миокарда в 2018 году по сравнению с 2017-м снизилась на 12,3%. Показатель смертности составляет 32,2 на 1 тыс. человек против 36,5 в 2017 году.

Кроме того, внедрение современных методов диагностики состояния плода и матери, пересмотр маршрутизации беременных для родоразрешения и жесткий контроль за ее соблюдением - все это позволило снизить младенческую смертность в регионе в 2018 году на 31%. Впервые за всю историю она стала ниже среднероссийского показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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