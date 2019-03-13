2019-03-13T11:47:33+03:00
Общество

Численность населения Тульской области продолжает снижаться

За два первых месяца 2019 года число туляков снизилось на 2 260 человек.
Виктория ЯКУШИНА
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В феврале 2019 года в Тульской области зарегистрировано 919 рождений и 1 893 смертей. В результате, население области снизилось на 974 человека. Об этом сообщает «Тульский Бизнес-журнал» со ссылкой на комитет Тульской области по делам ЗАГС.

В настоящее время время уровень рождаемости - порядка 14,5-15,5 тысяч детей в год. В 2018 году число смертей превысило количество рождений в 1,94 раза.

На сегодняшний день туляков насчитывается 1,492 млн человек. Ежегодно это число снижается по демографическим причинам на 9-11 тысяч.

Отмечается, что только за два месяца 2019 года общее число туляков из-за негативной демографии снизилось на 2 260 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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