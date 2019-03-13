«Ростелеком» рассказал тульским школьникам о цифровом будущем

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-13T15:07:30+03:00

Изменить размер текста: A A

С 25 февраля по 1 марта специалисты Тульского филиала компании совместно с учителями информатики провели уроки в общеобразовательных учреждениях Тулы, Новомосковска, Кимовска, Щекино, а также поселка Шварцевский Киреевского района.

На уроке дети узнали об искусственном интеллекте и машинном обучении, познакомились с технологиями будущего. Школьники выполнили практическое занятие на тренажере, где с помощью графического симулятора обучали робота правильно кормить животных в зоопарке.

Алевтина Шевелева, министр образования Тульской области:

«Это уже вторая сессия «Урока цифры» в Тульской области. В прошлом году в обучающих мероприятиях приняли участие 445 школ региона. Несмотря на то, что современные дети свободно ориентируются в цифровой среде, важно, чтобы они понимали, что могут быть не только потребителями, но и разработчиками новых программ, создателями изобретений».

Представители «Ростелекома» рассказали школьникам о цифровых технологиях, облачных услугах и широких возможностях «Умного дома» и «Умного города».

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Как национальный цифровой провайдер, наша компания активно поддерживает образовательные проекты, направленные на развитие интеллектуального потенциала подрастающего поколения. Мы организуем занятия для школьников по безопасному поведению в сети, выступаем партнерами различных всероссийских конкурсов и олимпиад. Недавно запустили собственный проект «Ростелеком.Лицей», где помогаем детям в режиме онлайн осваивать школьную программу и сдавать ЕГЭ. Очень важно формировать у молодежи интерес к информационным технологиям. Ведь именно эти люди – «цифровое» будущее нашей страны».

Проект «Ростелеком.Лицей» – это сервис для школьников и их родителей с богатым выбором образовательных продуктов. Услуга содержит курсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и для углубления знаний по любому предмету, включая английский язык. Система поможет пройти профориентацию и подобрать подходящий ВУЗ. В личном кабинете сервиса можно отслеживать расписание занятий и успеваемость ученика.

ИСТОЧНИК KP.RU