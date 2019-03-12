В Тульской области продолжает работу «Онкопатруль 71»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-12T14:12:36+03:00

Благодаря проекту жители райцентров, малых сел и поселков имеют возможность пройти онкологическое обследование, не выезжая в областной центр

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11 марта 2019 года, в Белевской районной больнице работали мобильные медицинские комплексы «Онкопатруль 71».

Все желающие смогли без предварительной записи пройти маммологическое и ультразвуковое исследование, получить консультацию высококвалифицированных специалистов. Цель обследования - раннее выявление подозрений на онкологические заболевания.

Проект «Онкопатруль 71» стартовал в сентябре 2018 года. За это время мультидисциплинарная бригада специалистов побывала в 20 населенных пунктов.

Благодаря проекту жители райцентров, малых сел и поселков имеют возможность пройти онкологическое обследование, не выезжая в областной центр. В 2019 году «Онкопатруль 71» продолжит работу и объедет все районы области.

ИСТОЧНИК KP.RU