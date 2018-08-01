"Онкопатруль", скрининг и кабинеты боли: как будут бороться с раком в Тульской области

1 Авг. 16:20 2018-08-01T16:57:38+03:00

Разработан комплексный план мероприятий в Тульской области по снижению смертности от онкологии

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Для Тульской области вопрос смертности от злокачественных новообразований стоит крайне актуально. Губерния входит в ТОП-5 регионов с наиболее высокими показателями смертности от новообразований: в Тульской области – 261,3 на 100 тыс. населения.

В общей структуре смертности онкозаболевания в регионе находятся на 2-м месте. Но при этом за 5 месяцев 2018 года темп роста показателя смертности от злокачественных новообразований был меньше, чем по РФ. Он составил 2,3%.

Цифры

Ежегодно на территории Тульской области области регистрируется более 6 тысяч случаев злокачественных новообразований, умирает от онкологии - около 4 тысяч граждан.

Сейчас на учете состоят около 40 тысяч онкобольных, из них почти 28 тысяч - женщины, почти 12 тысяч - мужчины.

Самые распространенные заболевания у мужчин - рак предстательной железы, прямой кишки и кожи. У женщин - рак груди, матки и щитовидной железы.

Основные проблемы

Основными проблемами, препятствующими снижению смертности от новообразований, прежде всего являются:

- несвоевременное обращение граждан за медицинской помощью

- недостаточный уровень выявляемости новообразований на ранних стадиях

- низкая онконастороженность врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

- несоблюдение сроков обследования и начала лечения пациентов при подозрении на онкопатологию и с установленным диагнозом.

Поиск злокачественного новообразования

Сейчас в регионе максимальные усилия направлены на профилактику и скрининг.

Скрининг рака – это поиск злокачественного новообразования у человека, не имеющего никаких симптомов опухоли. Такие тесты в ряде случаев помогают обнаружить заболевания на ранней стадии, когда многие виды рака можно полностью вылечить. Но и своевременное и качественное оказание медицинской помощи остается для области в приоритете.

Принимаемые меры уже позволили увеличить активную выявляемость с 17,5 до 22%, а раннюю диагностику с 51,8 до 54,6%.

Трехуровневый принцип обеспечивает этапность оказания медицинской помощи с соблюдением территориальности и профилактической направленности.

Медиками области отслеживаются сроки диагностики (14 дней) и начала лечения пациентов с онкологическими заболеваниями (14 дней). Контролируется каждый этап оказания специализированных видов онкопомощи.

Кроме того, для получения тех видов высокотехнологичной медицинской помощи, которые не оказывают в Тульской области, пациенты направляются в федеральные учреждения в другие регионы.

Как пройти скрининг?

Пройти обследования можно в поликлинике по месту жительства. Для этого нужны полис обязательного медицинского страхования и запись через сайт doctor.71 к участковому врачу, который направит на обследования. Услуги эти доступны в рамках программы государственных гарантий, ожидание не превышает двух недель.

Отметим, что с июля 2018 года смотровые кабинеты во всех поликлиниках работают по протоколу выявления злокачественных новообразований.

Новшества

В сентябре этого года будет организован областной маммологический центр на базе диагностического центра Тульской областной клинической больницы, где будут обследоваться все жительницы региона с предопухолевыми заболеваниями и малейшим подозрением на рак. Без направления врача.

Также с сентября запускается проект «Онкопатруль71».

Во все районы Тульской области по утвержденному графику на двух автомобилях будут выезжать бригады врачей – онколог, гинеколог, хирург, лор, рентгенолог, врач УЗИ Тульского областного онкологического диспансера с диагностическим оборудованием.

В 2019 году будут организованы пять амбулаторных онкологических центров в Туле, Новомосковске, Алексине, Щекине, Ефремове.

Также, в октябре 2018 года в онкодиспансере, а в 2019 году во всех пяти амбулаторных онкоцентрах будут созданы кабинеты боли.

Радиотерапевтическое лечение будет проводиться только на базе Тульского областного онкологического диспансера. Для проведения химиотерапии планируется выделять больше средств на современные противоопухолевые препараты.

Кроме того, во исполнение Указа Президента РФ разработан региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», который уже направлен в Минздрав России и проходит согласование. Он станет частью федерального проекта в структуре Национального. Его реализация к 2024 году позволит существенно снизить смертность (до 235,3 чел. на 100 тыс.).

Министество здравоохранения Тульской области обещает, что первые положительные результаты проводимых в настоящее время, а также запланированных работ можно будет наблюдать уже в следующем году.