2019-03-06T12:26:41+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса

Банк УРАЛСИБ запустил мобильное приложение «УРАЛСИБ Бизнес» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – пользователей Интернет-банка «УРАЛСИБ - Бизнес Online»
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Мобильный банк «УРАЛСИБ Бизнес» будет удобен клиентам Банка, работающим вне офиса, в том числе, собственникам и владельцам предприятий, которые смогут оперативно отслеживать движения денежных средств и контролировать работу компании.

С помощью «УРАЛСИБ Бизнес» клиент может совершать следующие операции:

- Отслеживать остатки на расчетном счете, а также получать и просматривать выписки по счетам

- Совершать платежи, в том числе, с использованием шаблонов

- Получать информацию об актуальных условиях кредитных продуктов Банка УРАЛСИБ

- Отправлять в Банк заявки на получение кредитов и банковских гарантий, а также отслеживать их статус

- Отправлять в Банк заявки на получение наличных денежных средств

- Получать консультации специалистов Банка в письмах или в режиме реального времени в онлайн-чате

- Получать информацию о ближайших офисах и банкоматах Банка

Мобильным приложением «УРАЛСИБ Бизнес» можно воспользоваться с любого смартфона или планшета. Приложение доступно для установки в AppStore или GooglePlay.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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