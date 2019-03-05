Ремонт колодцев в Туле проводится по современной технологии

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-05T14:49:40+03:00

Об этом сообщил сегодня, 4 марта в ходе оперативного совещания начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Алексей Крыгин.

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С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

При неблагоприятных погодных условиях аварийно-восстановительный ремонт ведется с использованием литой асфальтобетонной смеси.

В декабре 2018 года на основании проведения электронных аукционов были определены 2 подрядные организации ООО «КС-Строй, ООО «ЮСК, которые с начала 2019 года приступили к работам по ямочному ремонту автомобильных дорог литым асфальтобетоном.

В феврале текущего года было проведено 5 аналогичных аукционов на право выполнения ямочного ремонта дорог (подрядные организации ООО «КС-Строй, ООО «ЮСК, ООО «УРОЖАЙ 71», ИП Погосян, ООО «Мегастрой»). В первой половине марта планируется заключение еще 4 контрактов.

Помимо этого, управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы обеспечено тремя бригадами муниципального предприятия «Сервисный центр города Тулы» для оперативного приведения объектов улично-дорожной сети в нормативное состояние.

Работы по ямочному ремонту осуществляются ежедневно, включая выходные и праздничные дни, силами 8 бригад.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на портал «Открытый регион 71», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефону: 30-47-81.

Так, с начала текущего года ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проведен более, чем 70 объектах улично-дорожной сети общей площадью более 10 тысяч куб.м.

Ремонт проведен на таких улицах, как: Оборонная, Рязанская, проспект Ленина, Болотова, Воздухофлотская, Болдина, Октябрьская, Демонстрации, Токарева, Демидовская плотина, Одоевское шоссе, Ф. Энгельса и Пролетарская.

Также, регулярно проводятся работы по ремонту и поднятию люков смотровых колодцев и дождеприемных решеток в уровень с проезжей частью.

На территории МО г. Тула данные работы ведутся силами МКУ «Сервисный центр города Тулы», при плановом ремонте автомобильных дорог - подрядными организациями, которые в дальнейшем несут гарантийные обязательства.

С начала 2019 года проведен ремонт более 60 люков силами МКУ «Сервисный центр города Тулы».

Кроме того, в настоящее время начаты работы по ремонту колодцев с применением технологии «плавающий люк». Особенность данной технологии заключается в том, что верхняя часть плавающего люка опирается на конструкцию дорожного полотна и при изменении уровня дорожного полотна меняется и высота плавающего люка. В случае использования именно «плавающего» люка из высокопрочного чугуна исключается перекос люка по отношению к дорожному полотну, с дальнейшим смещением нагрузки на крышку люка, и как следствие, поломка люка.

С целью предотвращения и устранения локальных застоев талых вод на проезжей части автомобильных дорог бригадой МКУ «Сервисный центр города Тулы» регулярно проводятся работы по очистке дождеприемных решеток от снега, наледи и грязи.

Так, с января 2019 года до настоящего времени проведены работы по следующим объектам: улицы Советская, Металлургов, Л. Толстого, Красноармейский проспект, Ложевая, Кирова, Староникитская, Октябрьская, проспект Ленина, Степанова, Городской переулок, Майская, Дм. Ульянова.

В период с 1 января по 28 февраля на дорогах и улицах муниципального образования город Тула установлено 28 новых дорожных знаков силами специализированной подрядной организации «Ю-Инвест».

Проведено техническое обслуживание 43 дорожных знаков, включающее в себя комплексные мероприятия по приведению в нормативное состояние технических средств организации дорожного движения. К таким мероприятиям отнесены: перенос, правка деформированных знаков и стоек, чистка загрязненных знаков с целью улучшения визуального восприятия. Вышеуказанные мероприятия выполняются силами бригад МКУ «Сервисный центр города Тулы».

Выполнен демонтаж 9 дорожных знаков, нарушающих требования ГОСТ. В настоящее время работы по монтажу и обслуживанию дорожных знаков продолжаются, специалисты управления по городскому хозяйству проводят мониторинг состояния технических средств организации дорожного движения и формируют ежедневные перечни заданий, которые направляют в адрес специализированной подрядной организации для исполнения.

На текущей неделе запланированы работы преимущественно на участках, влияющих на безопасность дорожного движения вблизи детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений во исполнение судебных решений и предписаний ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU