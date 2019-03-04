"Пешком по России": тульский экскурсовод ведет проект о своих путешествиях по стране

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-04T10:09:27+03:00

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Тульский экскурсовод Нина Лебедева, на своем Youtube-канале организовала занимательный проект "Пешком по России".

В его рамках тулячка рассказывает о своих путушествиях по нашей необъятной Родине.

Последний ее ролик - о визите в город Венев Тульской области. Там путешественница окунулась в старину и поела знаменитых веневских баранок.

ВЕНЕВ. ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.В рамках пректа "Пешком по России" я побывала в городе Венев Тульской области. Окунулась в старину, поела знаменитых веневских баранок. И решила рассказать вам об этом путешествии. #Путешествие # экскурсия #Пешком_по_России #Венев #Тульская_область #ЭкскурсоводНинаЛебедева

ИСТОЧНИК KP.RU