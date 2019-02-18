2019-02-18T09:28:22+03:00
Общество

На региональных выборах в Тульской области будут использовать систему видеонаблюдения

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13 февраля 2019 года, в ходе 195-го заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации председатель комиссии Элла Памфилова заявила о важности внедрения видеонаблюдения не только на федеральных, но и на региональных выборах.

«Будет хорошо, если федеральное законодательство станет содержать требование обязательного наличия видеонаблюдения на региональных выборах. Избирательная система России в последние годы внедряет инновации, позволяющие максимально исключить человеческий фактор при организации процесса голосования и при подсчете голосов, повышающие доверие граждан к результатам выборов: КОИБы, технология QR-кодирования на протоколах УИК об итогах голосования, возможности «Мобильного избирателя». Обязательное видеонаблюдение на участках – это шаг в том же направлении», – продолжил тему в комментариях СМИ региона председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

На ближайших региональных выборах – выборах депутатов Тульской областной Думы VII созыва в сентябре 2019 года – будет задействована система видеонаблюдения. Необходимые для этого финансовые средства заложены в бюджет Тульской области еще на этапе его формирования в 2018 году.

Видеонаблюдение особенно важно, когда происходят внештатные ситуации на избирательных участках и необходимо установить детали происшедшего.

В частности, в ходе заседания ЦИК России 13 февраля обсуждалась ситуация в Приморье. Там во время проведения 2-го тура выборов губернатора в ТИКе Советского района (г. Владивосток) результаты голосования так и не были подведены. Причиной послужило вторжение группы лиц в помещение участка в ночь подведения итогов. Группа МЧС, которая приехала на место, объявила чрезвычайную ситуацию. Некоторое время избирательная документация и элемент ГАС «Выборы» оставались в помещении вне контроля.

«Фамилии некоторых людей, которые были в эту ночь на территории избирательной комиссии Советской, известны», – сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. ЦИК обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

А председатель ЦИК Элла Памфилова добавила: «Все материалы передали в правоохранительные органы... Мы заинтересованы, чтобы виновные были выявлены и наказаны».

Использование системы видеонаблюдения на региональных выборах позволит зафиксировать весь ход голосования и подведения итогов. И предупредит возможные нарушения, о которых шла речь на заседании ЦИК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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