Коммунальная авария в Туле: водоснабжение в южной части города обещают восстановить к 19 часам
Об этом сообщили в администрации Тулы
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Ранним утром, 4 февраля 2019 года, в Туле произошел порыв на водоводе диаметром 700 мм Масловско-Песоченского водозабора.
В результате наблюдается понижение давления воды в южной части города Тулы, южнее улицы Пушкинской, Скуратовских поселках, поселке Косая гора.
Как сообщили в администрации Тулы, уже обнаружено место порыва, завершаются земляные работы.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения в домах туляков - 4 февраля в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU