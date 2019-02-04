Коммунальная авария в Туле: водоснабжение в южной части города обещают восстановить к 19 часам

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-04T08:58:01+03:00

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Об этом сообщили в администрации Тулы

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Ранним утром, 4 февраля 2019 года, в Туле произошел порыв на водоводе диаметром 700 мм Масловско-Песоченского водозабора.

В результате наблюдается понижение давления воды в южной части города Тулы, южнее улицы Пушкинской, Скуратовских поселках, поселке Косая гора.

Как сообщили в администрации Тулы, уже обнаружено место порыва, завершаются земляные работы.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения в домах туляков - 4 февраля в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU