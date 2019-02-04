2019-02-04T08:44:06+03:00
Происшествия

Коммунальная авария оставила без воды южную часть Тулы

Пониженное давление воды будет наблюдаться южнее улицы Пушкинской, Скуратовских поселках, поселке Косая гора
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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4 февраля в Туле произошла коммунальная авария. На Масловско-Песоченском водозаборе был поврежден водовод диаметром 700 мм. В зону пониженного давления попали три района: Советский, Центральный, Привокзальный. В частности, воды не будет в южной части города, южнее улицы Пушкинской, Скуратовских поселках, поселке Косая гора.

В настоящее время специалисты АО «Тулагорводоканал» приступили к земляным работам. Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в районе происшествия работают спасатели.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и администрации Тулы.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 4 февраля 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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