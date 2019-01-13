Ефремовский чиновник обвиняется в махинациях с землей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-13T14:37:27+03:00

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Экс-начальник территориального управления ефремовской администрации обвиняется в превышении должностных полномочий.

Установлено, что в период с апреля 2016 года по июнь 2017 года к чиновнику обращались граждане с просьбой оказать помощь в оформлении права собственности на земельные участки, расположенные в Ефремовском районе. При этом законных оснований на землю у граждан не было.

Тем не менее, обвиняемый поручал подчиненным готовить проекты выписок из похозяйственней книги, которые он впоследствии подписывал и заверял оттиском печати. Таким образом обратившиеся граждане регистрировали право собственности на земельные участки.

Муниципальному образованию г. Ефремов был причинен имущественный ущерб на сумму, превышающую 1 700 000 рублей. С целью возмещения причиненного вреда в рамках предварительного расследования на оформленные на основании подложных документов земельные участки наложен арест.

Приговором суда осужденному назначено наказание сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии – поселении.