Два первых внедорожника сошли с конвейера китайского автопроизводителя в Тульской области

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:10:47+03:00

Серийное производство Haval F7 планируется начать ближе к окончанию весны

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Экспериментальные образцы автомобиля Haval F7, созданные на производстве в городе Узловая Тульской области, выполнены в белом цвете.

Автомобили оборудованы турбированным бензиновым двигателем объема в 1,5 или 2 литра, мощностью, соответственно, 150 и 190 лошадиных сил.

Базовой станет модификация с передним приводом. В машине установлен круиз-контроль, система контроля полосы движения и активные датчики слепых зон.

Серийное производство Haval F7 планируется начать ближе к окончанию весны текущего года.