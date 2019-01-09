2019-01-09T16:10:47+03:00
Общество

Два первых внедорожника сошли с конвейера китайского автопроизводителя в Тульской области

Серийное производство Haval F7 планируется начать ближе к окончанию весны
Виктория ЯКУШИНА
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Haval F7Haval F7
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Экспериментальные образцы автомобиля Haval F7, созданные на производстве в городе Узловая Тульской области, выполнены в белом цвете.

Автомобили оборудованы турбированным бензиновым двигателем объема в 1,5 или 2 литра, мощностью, соответственно, 150 и 190 лошадиных сил.

Базовой станет модификация с передним приводом. В машине установлен круиз-контроль, система контроля полосы движения и активные датчики слепых зон.

Серийное производство Haval F7 планируется начать ближе к окончанию весны текущего года.

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