Два первых внедорожника сошли с конвейера китайского автопроизводителя в Тульской области
Серийное производство Haval F7 планируется начать ближе к окончанию весны
Haval F7
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Экспериментальные образцы автомобиля Haval F7, созданные на производстве в городе Узловая Тульской области, выполнены в белом цвете.
Автомобили оборудованы турбированным бензиновым двигателем объема в 1,5 или 2 литра, мощностью, соответственно, 150 и 190 лошадиных сил.
Базовой станет модификация с передним приводом. В машине установлен круиз-контроль, система контроля полосы движения и активные датчики слепых зон.
Серийное производство Haval F7 планируется начать ближе к окончанию весны текущего года.