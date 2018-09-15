2018-09-14T16:46:37+03:00
Общество

Автозавод Haval в Узловой планирует выпустить первую машину в конце февраля

Месяцем ранее будут завершены все подготовительные работы к пуску производства
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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Строительство автозавода «Haval» китайской компании «Great Wall» в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области продолжается.

Завод включает в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, производства запчастей. С сентября 2018 года здесь стартовал массовый набор сотрудников. Предприятие нуждается в инженерах-сварщиках, электронщиках, механиках, робототехниках.

На предприятии предусмотрена программа развития работников, которая включает в себя постоянное обучение персонала, в том числе и на заводах автоконцерна в Китае.

К началу ноября на заводе закончат монтаж технического оборудования. Все производственные участки и офисные помещения уже готовы к использованию.

В январе завершатся все подготовительные работы к пуску производства. В конце февраля планируется выпуск первой машины.

На встрече с представителями «Haval» было отмечено, что все договоренности, зафиксированные в трехстороннем соглашении между автоконцерном, правительством Тульской области и Корпорацией развития поэтапно воплощаются в жизнь.

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