ДТП с "ВАЗом" и микроавтобусом под Тулой: прокуратура взяла ход проверки на контроль

19 Дек. 14:05 2018-12-19T15:02:59+03:00

В аварии пострадали шесть человек

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19 декабря около 9.15 на дороге «Тула-Новомосковск» 20 км+800м произошло ДТП с участием рейсового автобуса «ИВЕКО», следовавшего по маршруту «Тула-Узловая» и легкового автомобиля марки «ВАЗ 2115».

Водитель легковушки нарушил Правила дорожного движения. Он выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение автомобилей.

В ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗа». Он госпитализирован в киреевскую больницу. Пять пассажиров автобуса, получившие незначительные повреждения, от госпитализации отказались.

Сейчас по факту ДТП ГИБДД проводит проверку. Киреевская межрайпрокуратура взяла на контроль ход проверки.