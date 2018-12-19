В ДТП с "ВАЗом" и микроавтобусом под Тулой пострадали шесть человек

19 декабря 2018 года, около 9:30 на 21-м километре автодороги "Тула-Новомосковск" в Куркинском районе Тульской области произошло ДТП.

19-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115", двигавшись в направлении Тулы, не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с пассажирским микроавтобусом "Ивеко", двигавшимся по маршруту "Тула-Узловая".

В салоне автобуса находилось семь пассажиров. Предварительно, пять из них получили легкие травмы. Водитель "ВАЗа" госпитализирован.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

- В настоящее время полицейские изучают обстоятельства происшествия, и просят водителей соблюдать скоростной режим и быть особенно осторожными при движении в сложных погодных условиях, - отметили в УМВД России по Тульской области.