2018-12-19T10:58:16+03:00
Происшествия

В ДТП с "ВАЗом" и микроавтобусом под Тулой пострадали шесть человек

Выясняются все обстоятельства происшествия под Тулой
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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19 декабря 2018 года, около 9:30 на 21-м километре автодороги "Тула-Новомосковск" в Куркинском районе Тульской области произошло ДТП.

19-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115", двигавшись в направлении Тулы, не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с пассажирским микроавтобусом "Ивеко", двигавшимся по маршруту "Тула-Узловая".

В салоне автобуса находилось семь пассажиров. Предварительно, пять из них получили легкие травмы. Водитель "ВАЗа" госпитализирован.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

- В настоящее время полицейские изучают обстоятельства происшествия, и просят водителей соблюдать скоростной режим и быть особенно осторожными при движении в сложных погодных условиях, - отметили в УМВД России по Тульской области.

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