2018-12-18T13:03:13+03:00
Общество

Essity: сотрудники – наша главная ценность

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Почти четверть века назад на российском рынке появилась компания Essity, международный производитель гигиенических товаров таких брендов как Zewa, Libero, Libresse, TENA, Tork. Сегодня Essity в России – это три современные фабрики в Ленинградской и Тульской областях, центральный офис в Москве и более 1300 сотрудников, для которых созданы комфортные и безопасные условия труда.

Главная ценность компании Essity – это её сотрудники, поэтому большое внимание уделяется работе с ними. Руководители фабрик и подразделений компании стараются по максимуму участвовать во всех вопросах, касающихся обучения и развития персонала, ведь когда-то многие из них сами пришли в Essity перспективными выпускниками, молодыми специалистами или инженерами.

О том, что такое работа в Essity, рассказывают сотрудники фабрики компании в г. Каменногорске, Ленинградской области.

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