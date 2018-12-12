В ТГПУ им. Л.Н. Толстого открывается Высшая школа бизнеса

12 Дек. 14:01 2018-12-12T14:01:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В университете завершилась реализация программы повышения квалификации «Операционный менеджмент» в рамках федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Проректор по научно-исследовательской работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого К.А. Подрезов отметил высокое качество совместной работы преподавателей, слушателей, сотрудников университета.

– За четыре месяца обучение прошли почти шестьсот человек, представители одиннадцати предприятий. Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и реализации программы, благодаря кому проект состоялся.

Директор Фонда развития промышленности Тульской области Д.Д. Пронин подчеркнул, что у проекта «Бережливое производство» большое будущее, предполагается ежегодное расширение программы повышения квалификации на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

– Проделана качественная и эффективная работа, – отметил Дмитрий Дмитриевич. – И она обязательно будет продолжена. Уже сейчас тульские предприятия показывают отличные результаты по производительности труда, входят в число лучших в России.

Подводя итоги реализации программы повышения квалификации, К.А. Подрезов отметил, что университет готов предложить тульской промышленности следующий шаг: создание в регионе первой бинес-школы MBA.

Master of Business Administration – программа подготовки менеджеров среднего и высшего управленческого звена для эффективной работы в бизнесе, государственном и муниципальном управлении. Высшая школа бизнеса ТГПУ им. Л.Н. Толстого создана университетом совместно со столичной компанией «Театр делового общения», который руководит бизнес-тренер Александр Володин, ставший одним из ведущих преподавателей программы повышения квалификации.

Бизнес-школа запускает программу «Мастер делового администрирования», которая позволит слушателям получить профессиональное образование в области управления предприятием и его ресурсами. Целевая аудитория проекта – руководители, собственники малого и среднего бизнеса, менеджеры проектов, специалисты всех уровней, желающие повысить уровень компетенций. Курс нацелен на формирование практических навыков, включает лучшие отечественные и зарубежные методики. Занятия будут проводить высококвалифицированные преподаватели Москвы и Тулы, которые готовы учесть потребности конкретных предприятий.

Обучение по программе «Мастер делового администрирования» рассчитано на один год и скомпоновано в трехдневные модули с отрывом от производства. В программу входят 30 полных дней обучения. В финале каждого модуля – экзамен, между модулями участники выполняют домашнюю работу, которая контролируется преподавателями. Итоговая аттестация – защита выпускной квалификационной работы. После успешного окончания программы участники получают диплом, подтверждающий обучение по программе «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (МВА)».