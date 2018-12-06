2018-12-06T11:57:22+03:00
Происшествия

Чтобы скрыть факт ДТП, житель Богородицка сообщил полицейским, что его машину украли

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В отдел МВД обратился житель Богородицка и сообщил, что у него украли машину «ВАЗ-2107». Однако когда полицейские начали расспрашивать мужчину о деталях, он стал путаться в показаниях и сбиваться. В связи с этим полицейские предположили, что никакой кражи автомобиля не было. Мужчина заведомо сообщил ложные сведения.

Вскоре выяснилось, что таким образом он пытался скрыть факт совершения ДТП и избежать административной ответственности. Машина было обнаружена и изъята. Полицейские устанавливают детали случившегося.

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