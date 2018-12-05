Тульская УК "Астек": Запах канализации в квартирах возник из-за засоров в трубах

СЕГОДНЯ 14:33 2018-12-05T14:46:09+03:00

Представитель УК сообщил, что ситуация находится на контроле, правда, жители в этом сомневаются

Изменить размер текста: A A

Ранее мы сообщали, что туляки жалуются на запах канализации в своих квартирах. В подвалах стоит вода.

Такая ситуация наблюдается в домах по адресам: Стадионный проезд, 1 и Скуратовский микрорайон, 3.

В УК "Астек", ответственной за обслуживание указанных домов, прокомментировали ситуацию.

- Причиной произошедшего стали засоры в трубах. В подвале дома №3 в Скуратовском микрорайоне мы проблему уже устранили. В Стадионном проезде работы сейчас ведутся, мы откачиваем воду. За сегодня должны управится. После откачки воды сырость естественным образом должна исчезнуть. Тогда запах и прекратится. Когда именно это произойдет - сказать сложно. Засыпать хлорку мы тоже не можем. Это опасно для жителей. Мы держим ситуацию на контроле, - отметил инженер УК "Астек" Александр Петров.

Тем не менее, жильцы дома в Стадионном проезде утверждают, что воду в настоящее время никто не откачивает, так как дверь в подвал, через которую эту работу можно проделать, наглухо заварена.

А в подвале дома №3 в Скуратовском микрорайоне, по словам жильцов, воды до сих пор по щиколотку.