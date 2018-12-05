2018-12-05T10:37:27+03:00
Происшествия

Туляки: В наших квартирах воняет канализацией!

В редакцию «Комсомолки» обратились разгневанные горожане
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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В собственных квартирах жители Тулы задыхаются от запахов канализации.

- В наших квартирах в домах в тульском Скуратово (Стадионный проезд, 1 и Скуратовский микрорайон, 3) воняет уже который день. Просто задохнуться можно! Уже глаза режет и подташнивает, - отмечает Александра Д.

По словам девушки, в подвалах домов скопилась вода. В управляющую компанию («Астек») жильцы домов звонили не раз, однако толку ноль.

- Жить так просто невозможно, но ответственные лица мер не предпринимают! - подчеркивает тулячка.

Отметим, что с той же проблемой обращаются и жильцы квартир дома 15Б по Городскому переулку (УК - "Тульский дом"). История с неприятным запахом в их жилищах у них также продолжается уже несколько дней.

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