2018-12-05T12:08:26+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation

Ресурс SWIFT GPI – Global Payment Innovation позволяет клиентам быстро и эффективно управлять трансграничными платежными потоками
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В настоящее время ресурс позволяет отслеживать статус платежа на протяжении всего маршрута, а также получать сведения по всем комиссиям банков-посредников при исполнении платежного документа в режиме online.

SWIFT планирует расширить функционал ресурса за счет ввода новых функций, в их числе: передача большого объема сопутствующей информации по платежу, мгновенная отмена платежа на любом участке исполнения до его фактического зачисления на счет конечного получателя, а также предварительное согласование параметров платежа с участниками расчетов до фактической отправки платежа и ряд других.

«Внедрение продукта SWIFT GPI было осуществлено в рамках большого проекта Банка УРАЛСИБ: были внесены изменения в текущие процессы Банка, адаптирована банковская система, изменена концепция реализации клиентских приложений. Кроме того, предстоит большая работа по интеграции продукта GPI в клиентскую часть банковских приложений. Это даст клиентам широкие возможности по управлению трансграничными платежами», – отмечает начальник Управления международных расчетов и документарных операций Юрий Кощуг.

«С внедрением SWIFT GPI клиенты Банк УРАЛСИБ получают сервис с новым уровнем прозрачности и скорости при проведении международных расчетов. Мы и впредь намерены предлагать своим клиентам самые лучшие решения и технологии международного уровня», – говорит Старший Вице-президент по операционной поддержке бизнеса Банка УРАЛСИБ Татьяна Кузнецова.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ. На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около школы в Туле нашли подозрительный портфель
В Тульской области мужчина решил помочь пьяному прохожему до дома и сорвал с него цепочку
Тульская УК "Астек": Запах канализации в квартирах возник из-за засоров в трубах
Мужчина и женщина пойманы на хищениях денег с банковских карт в Новомосковске
В Туле прошло возложение цветов к Вечному огню на площади Победы
Вышедший на волю житель Тульской области пытался отправить в колонию наркотики с помощью арбалета
Новый сквер в тульском Заречье назвали Октябрьским
В дни новогодних мероприятий в Туле ограничат продажу алкоголя
Тулячка незаконно прописала в своей квартире 39 иностранцев
На туляка завели уголовное дело за хищение фанатского шарфа
На трассе М-2 под Тулой "Таврия" сбила мужчину
Туляки: В наших квартирах воняет канализацией!
5 декабря в Туле планируется отключение светофоров
На Скуратовской в Туле "Солярис" сбил подростка
12 декабря передвижная приемная продолжит работу на территории Привокзального округа
В Большой Туле пассажиров перевозил технически неисправный автобус
В тульском поселке Михалково горящий дом тушили 14 пожарных
В Тульской области столкнулись "Мерседес" и "Сузуки": есть пострадавший
В Тульской области мужчина, который ударил ножом неприятеля, отработает 250 часов
В декабре экскурсионный автобус отправится по новогоднему маршруту в Туле
АО «ТНС энерго Тула» предлагает своим клиентам юридическим лицам перейти на электронный документооборот
В Гостиной Деда Мороза в Туле покажут спектакль «Новый год. Перезагрузка»
Тульские школы присоединились к Всероссийской акции «Урок Цифры»
В Туле отметили 25-летие областной думы
Преподаватели театрального института им. Бориса Щукина провели мастер-классы для туляков
В Туле лже-соцработник под предлогом переписи населения обокрал пенсионера
Тульские водители такси переквалифицировались в экскурсоводов