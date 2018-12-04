АО «ТНС энерго Тула» предлагает своим клиентам юридическим лицам перейти на электронный документооборот
В целях повышения оперативности и качества клиентского обслуживания АО «ТНС энерго Тула» предлагает своим клиентам, юридическим лицам, перейти на использование электронного документооборота (ЭДО) при обмене счетами, счетами-фактурами, актами приема-передачи электрической энергии, уведомлениями и иными документами, связанными с исполнением действующих договоров (контрактов) энергоснабжения.
Данная технология имеет ряд преимуществ:
- мгновенная доставка электронных документов;
- сокращение временных затрат;
- отсутствие затрат на хранение, поиск и проверку документов;
- отсутствие необходимости в отправке и получении оригиналов документов на бумажном носителе;
- гарантия доставки документов с подтверждением даты и времени отправки;
- работать с электронными документами можно в 1С;
- упрощение предоставления документов в контролирующие органы.
Электронные документы подписываются квалифицированной электронной цифровой подписью и имеют точно такую же юридическую силу, как и документы на бумажных носителях.
- Мы уверены, что новый формат взаимоотношений существенно повысит оперативность обмена первичными финансовыми документами, позволит нашим потребителям экономить на расходных материалах, почтовых и транспортных затратах, – отметила заместитель директора по развитию и прочей деятельности АО «ТНС энерго Тула» Елена Зайцева.