2018-12-04T15:38:59+03:00
Общество

АО «ТНС энерго Тула» предлагает своим клиентам юридическим лицам перейти на электронный документооборот

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В целях повышения оперативности и качества клиентского обслуживания АО «ТНС энерго Тула» предлагает своим клиентам, юридическим лицам, перейти на использование электронного документооборота (ЭДО) при обмене счетами, счетами-фактурами, актами приема-передачи электрической энергии, уведомлениями и иными документами, связанными с исполнением действующих договоров (контрактов) энергоснабжения.

Данная технология имеет ряд преимуществ:

- мгновенная доставка электронных документов;

- сокращение временных затрат;

- отсутствие затрат на хранение, поиск и проверку документов;

- отсутствие необходимости в отправке и получении оригиналов документов на бумажном носителе;

- гарантия доставки документов с подтверждением даты и времени отправки;

- работать с электронными документами можно в 1С;

- упрощение предоставления документов в контролирующие органы.

Электронные документы подписываются квалифицированной электронной цифровой подписью и имеют точно такую же юридическую силу, как и документы на бумажных носителях.

- Мы уверены, что новый формат взаимоотношений существенно повысит оперативность обмена первичными финансовыми документами, позволит нашим потребителям экономить на расходных материалах, почтовых и транспортных затратах, – отметила заместитель директора по развитию и прочей деятельности АО «ТНС энерго Тула» Елена Зайцева.

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