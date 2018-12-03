СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-03T09:47:53+03:00

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Глава региона Алексей Дюмин обратился к жителям Тульской области в связи с Международным днем инвалида. По словам губернатора, забота о людях с ограниченными возможностями здоровья, оказание им поддержки и создание условий для адаптации – не просто долг, а обязательное условие развития всего цивилизованного общества.

- В нашем регионе живут десятки тысяч таких людей, и их умение преодолевать трудности, упорно идти к своей цели – достойный пример мужества и силы духа. Поддержка жителей с ограниченными возможностями предусмотрена в Тульской области и на законодательном уровне, - отметил Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил волонтеров, меценатов, отзывчивых жителей региона за бескорыстную помощь таким людям, за искреннее участие в их судьбе.