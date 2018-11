Компания Essity получила две награды за инновации и экологичность

СЕГОДНЯ 13:06 2018-11-29T13:07:24+03:00

Международный производитель гигиенических товаров компания Essity получила награду Technical Innovation of the Year («Технические инновации года») за решение Tork EasyCube®, а также Best Practice — Sustainability («Передовой опыт — устойчивое развитие») за заслуги в области экологической политики. Победители были объявлены на церемонии награждения European Cleaning & Hygiene Awards 2018 в Берлине 15 ноября.

В том, что решение Tork EasyCube от Essity является настоящей инновацией в сфере профессиональной гигиены, жюри убедили результаты его внедрения на европейских предприятиях, глубокое понимание потребностей рынка и уже зарекомендовавшая себя потребительская ценность продукта. Решение Tork EasyCube®, запущенное в 2014 году, это программное обеспечение для компьютерно-управляемой уборки. Датчики в диспенсерах, измеряющие посещаемость туалетной комнаты, в которой они установлены, позволяют клининговым службам контролировать расход бумажных полотенец и делать своевременную замену расходных материалов там, где это необходимо.

Используя агрегированные данные и информацию, получаемую с датчиков, установленных в диспенсерах на таких объектах как парки развлечений, торговые центры, аэропорты и офисные здания, по внутренним исследованиям компании Essity разработка позволяет сократить расход бумажных полотенец на 24%, а время, затраченное на обслуживание туалетных комнат, на 20%, одновременно повышая качество уборки и удовлетворенности сотрудников.

Благодаря приверженности компании идеям повышения благополучия людей во всем мире, развития безотходного производства и перехода к цикличной экономике, Essity была отмечена жюри лучшей компанией в своей отрасли, за что была удостоена награды Best Practice — Sustainability. В качестве образцового показателя лидерства в переходе к цикличному производству было отмечено решение Tork PaperCircle™, первый в мире сервис по переработке бумажных полотенец для рук.

Tork PaperCircle™ позволяет уменьшать воздействие на окружающую среду и участвовать в создании цикличной экономики: собирать и утилизировать использованные бумажные полотенца для рук локально, повторно используя их для производства бумажной продукции. В результате сокращается объем выбросов углерода на 40% по сравнению с текущими вариантами обращения с отходами, что подтверждено Шведским институтом экологических исследований (IVL), учитывавшим при оценке результатов процессы, которые удалось исключить.

«Эти две награды показывают, как наш подход к экологичному развитию позволяет клиентам достигать своих целей в том, что касается создания цикличного производства, переработки отходов и создания благополучия персонала и потребителей. Наша цель — быть лидером, использовать инструменты IoT в профессиональной гигиене, что возможно только в том случае, если мы продолжим демонстрировать ценность для потребителей, стремиться к их успеху и постоянно обновлять наше предложение», — комментирует Максим Барков, коммерческий директор подразделения профессиональной гигиены компании Essity.

В России компания Essity представлена ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»