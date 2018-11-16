2018-11-16T16:43:54+03:00
Общество

Почта Банк поможет тулякам приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Почта Банк совместно с ООО «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») запустили услугу кредитования на покупку смартфонов и аксессуаров в салонах связи «Ростелекома» на всей территории России. Теперь купить мобильную технику в кредит или в рассрочку можно без посещения банковского отделения.

«POS – кредиты на приобретение товаров и услуг – популярная услуга среди посетителей наших салонов связи. Каждый пятый клиент розничной сети «Ростелекома» покупает смартфон в кредит. Поэтому мы подключаем новых партнеров для расширения линейки кредитных предложений. В сотрудничестве с Почта Банком мы сможем предлагать нашим посетителям новейшие цифровые банковские продукты», – отметил Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы».

«С начала текущего года мы наблюдаем растущий спрос на кредиты на мобильную технику, что говорит о росте потребительской активности и большом потенциале этого сегмента. За 8 месяцев 2018 года Банк выдал на 40% больше кредитов, чем в 2017 году, при этом количество заявок выросло на 65%. Мы активно наращиваем продажи кредитов на мобильную технику как в салонах связи, так и в магазинах электроники, что позволяет удерживать лидирующие позиции в этом сегменте. Благодаря сотрудничеству с компанией «Ростелеком» мы рассчитываем существенно увеличить свой портфель в этом сегменте», – отметил Андрей Павлов, вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка.

Для клиентов компании банк планирует запускать уникальные акции, которые будут интересны и потенциальным клиентам, и постоянным посетителям розничной сети «Ростелекома».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле пройдут Областные Рождественские образовательные чтения
В Тульской области "ВАЗ" протаранил памятник
В Туле обустроят парковку на набережной Дрейера
Из-за Губернского катка на площади Ленина в Туле будет ограничена стоянка
В Туле состоялся митинг, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП
Алексей Дюмин обсудил с Максимом Орешкиным сотрудничество Тульской области и Министерства экономического развития РФ
На строительном объекте в Воловском районе проверили мигрантов
Пожарные более получаса тушили горящее здание в Ефремове
На Тульских кладбищах продолжают наводить порядок
В Туле пройдет областной кадетский бал «Отчизны верные сыны»
Проснулась без денег: житель Тульской области обокрал собутыльницу
В Новомосковске девушка-подросток стала жертвой разбойника с электрошокером
Под Тулой "ВАЗ" сбил мужчину с ребенком
В ДТП с двумя иномарками в Ефремове пострадал ребенок
В ДТП с "ВАЗом" под Тулой погиб водитель, пассажиры пострадали
Тульские полицейские несколько часов искали пропавшую 12-летнюю девочку по всей Туле
В Туле обсудили преимущества перехода на электронный листок нетрудоспособности
Лучший экскурсовод России расскажет, почему Тула называется Тулой
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Сергей ХАРИТОНОВ: В Послании губернатора обозначены ключевые задачи
Депутаты Тульской областой Думы прокомментировали Послание Алексей Дюмина
Поиск ответов на вызовы времени