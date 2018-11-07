Добровольно. Бесплатно. Интересно

СЕГОДНЯ 15:59 2018-11-07T16:00:05+03:00

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет масштабная образовательная акция по математике – флешмоб MathCat. К участию приглашаются жители Тулы и Тульской области

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MathCat – некоммерческий проект, в рамках которого любой желающий может проверить свои математические знания в игровом виде. Участие в проекте общедоступно и бесплатно для всех.

Акция проходит в письменной форме: участники собираются в учебных аудиториях и индивидуально решают математические задачи. Программная комиссия акции предварительно создает наборы задач самого легкого, легкого, среднего и повышенного уровня сложности. Организаторы назвали эти работы «лигами» — соответственно, «белой», «зеленой», «желтой» и «красной».

Участник получает вопросы одновременно всех четырех уровней. Оценив свои способности, он по своему желанию выбирает один из уровней. Способ решения и ответ заносятся в бланк. На решение набора задач отводится 1,5 астрономических часа. Участник может сдать свою работу раньше указанного времени.

Перед проведением MathСat на сайте открыта электронная регистрация участников, где каждый желающий оставляет свою фамилию и имя либо ник, а также актуальный номер телефона, на который затем получает смс-извещения от организаторов.

Флешмоб MathCat пройдет в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 24 ноября в 14.00.

Регистрация на сайте.