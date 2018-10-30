В ДТП с пассажирским "ПАЗом" под Тулой погиб мужчина

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-30T15:49:36+03:00

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Напомним, 30 октября 2018 года на въезде в деревню Ломовка Богородицкого района Тульской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса "ПАЗ", следовавшего по маршруту Богородицк-Щеглы.

Как соощилили в СУ СКР по Тульской области, в результате ДТП погиб 41-летний мужчина.

Еще трое получили повреждения и были доставлены в медицинское учреждение - 51-летний мужчина с закрытым переломом плечевой кости, 48-летний мужчина с травмой головы, 48-летняя женщина с травмой позвоночника.

В региональном УМВД отметили, что всего на момент ДТП в салоне автобуса находились около 10 человек, среди которых несколько учителей местной школы.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что мужчина-водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге и не вошел в поворот.

- Следователи продолжают работать на месте происшествия, изымается необходимая для проведения проверки документация, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится работа по скорейшей ликвидации последствий аварии, а также устанавливают обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.