В Богородицком районе опрокинулся "ПАЗик"
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники спецслужб
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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30 октября 2018 года в 08:35 в деревне Ломовка в Богоридцком районе Тульской области произошло ДТП.
На автодороге опрокинулся автобус "ПАЗ".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Информация по пострадавшим уточняется.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области