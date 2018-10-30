2018-10-30T09:25:01+03:00
Происшествия

В Богородицком районе опрокинулся "ПАЗик"

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники спецслужб
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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30 октября 2018 года в 08:35 в деревне Ломовка в Богоридцком районе Тульской области произошло ДТП.

На автодороге опрокинулся автобус "ПАЗ".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Информация по пострадавшим уточняется.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

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