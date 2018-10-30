В супермаркеты СПАР начались поставки пельменей и вареников Тульского мясокомбината

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-30T11:10:19+03:00

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Участок по производству пельменей заработал на Тульском мясокомбинате весной этого года. В короткие сроки комбинат наладил выпуск 4 видов этого популярного блюда. Продукция уже поступила в тульские супермаркеты СПАР.

Сейчас предприятие производит 3 вида пельменей автоматической штамповкой и 1 вид - ручной лепкой. Пельмени, изготовленные тульскими поварами вручную, продаются под брендом «Столичные». Мясо для фарша поставляют фермерские хозяйства из Тульской, Орловской и Курской областей. Тульские пельмени ТМК производятся из охлажденной свинины и говядины с натуральными добавками в виде соли, перца и чеснока. Глубокую заморозку обеспечивает аппарат шокового охлаждения при температуре -35 С, которая сохраняет все вкусовые качества продукта.

Также летом на предприятии было запущено производство вареников. Сегодня Тульский мясокомбинат выпускает их с творогом, вишней и с картофелем и грибами. Вареники ТМК производятся по традиционным рецептам. В начинке используются натуральные ингредиенты.

Плановая мощность участка по производству замороженных мучных полуфабрикатов – 30 тонн в месяц.

Продукция Тульского мясокомбината реализуется в сети супермаркетов СПАР.