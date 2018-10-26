Детский телеканал TiJi, фонд «Искусство, наука и спорт» и «Ростелеком» поддержат распространение контента с тифлокомментированием

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-26T11:23:43+03:00

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Детский телеканал TiJi, благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» и «Ростелеком» будут способствовать распространению в России контента для детей с тифлокомментированием, что позволит «смотреть» видео людям с нарушением зрения и незрячим.

3 ноября в 14:30 (время московское) детский телеканал TiJi покажет первый на российском телевидении мультфильм с тифлокомментированием – это когда на специальной дополнительной звуковой дорожке рассказывается о картинке, которая сейчас демонстрируется.

Проект «Час равных возможностей на TiJi» для незрячих детей состоится при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». С 2013 года Фонд реализует программу поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Программа направлена на развитие инновационных технологий реабилитации и социокультурной адаптации незрячих и слабовидящих людей.

Технология тифлокомментирования (аудиодескрипции) позволяет зрителям с особенностями зрения лучше понимать происходящее на экране. Диалоги героев сопровождаются дополнительной аудиодорожкой, которая передает детали предметов, действий и явлений, необходимые для целостного восприятия сюжета.

Первым мультфильмом телеканала TiJi с тифлокомментированием станет «Пиратка и Капитан» – захватывающая история двух друзей, которых связывает веселый нрав и неутомимая тяга к приключениям. Следуя зову сердца, Пиратка и Капитан покоряют океан и учатся преданности и взаимовыручке. Добрый мультфильм о путешествиях подойдет зрителям всех возрастов и будет интересен как детям, так и их родителям. Новая серия мультфильма будет выходить по выходным дням. Всего зрителям удастся посмотреть 52 эпизода мультсериала с аудиодескрипцией.

«На сегодняшний день на российском медийном рынке существует большое количество детских телеканалов. TiJi всегда отличался неравнодушием и заботой о своих маленьких зрителях. По данным ВОС, в России около трехсот тысяч зарегистрированных незрячих людей, часть из которых дети. Они являются нашей аудиторией, и мы обязаны сделать так, чтобы контент телеканала TiJi был доступен каждому. В Европе аудиодескрипция уже давно не новинка и мы хотим, чтобы чтобы проект «Час равных возможностей на TiJi» заставил задуматься о необходимости внедрения аудиодорожки с тифлокомментарием на всех телеканалах», – комментирует представитель телеканала Бриллиантова Юлия.

После трансляции на телеканале TiJi мультфильм «Пиратка и Капитан» с тифлокомментированием будет доступен в «Видеопрокате» (VoD) услуги «Интерактивное ТВ» оператора «Ростелеком» – партнёра проекта, который сделает контент общедоступным. «Интерактивное ТВ» смотрят в более чем 5 миллионах семей по всей России (это потенциальная аудитория из 14 млн зрителей). Посмотреть мультфильм можно абсолютно бесплатно и без рекламы. Он также будет доступен в мобильном приложении Wink и одноименном приложении в Smart TV Samsung.

«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» – это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества. На ней любой зритель обязательно найдет что-то интересное для себя лично: доступно более 250 телеканалов, в том числе 85 – в формате HD, более 20 тысяч фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат» (включая форматы HD и 3D), а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Мультискрин», «Родительский контроль», «Караоке» и др.).