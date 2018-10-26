АО «ТНС энерго Тула» расширило функции сервиса «Личный кабинет» на сайте компании

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-26T09:30:30+03:00

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На официальном сайте АО «ТНС энерго Тула» в «Личном кабинете» для абонентов-физических лиц появилась новая функция – возможность управления несколькими лицевыми счетами без дополнительной авторизации. К одному кабинету можно привязать до 10 лицевых счетов.

Для добавления лицевого счета необходимо зарегистрировать «Личный кабинет» на сайте компании. Затем в «Личном кабинете» зайти в раздел – «Мои лицевые счета». Указать номер лицевого счета, которым абонент хочет дополнительно управлять и нажать кнопку «Найти счет». На экране появится адрес, на который зарегистрирован указанный счет. Если адрес верный, то необходимо будет указать пароль от кабинета найденного счета. После этого карточка лицевого счета появится в разделе «Мои лицевые счета». Потребитель может перейти к нему, чтобы посмотреть информацию, передать показания, оплатить или воспользоваться другими возможностями, нажав кнопку «Перейти к управлению». Подробнее узнать, как добавить новый лицевой счет можно по ссылке - https://tula.tns-e.ru/population/management-of-personal-accounts/.

- АО «ТНС энерго Тула» ведет активную работу по развитию дистанционных (онлайн) сервисов для потребителей, что позволит сделать более удобным и функциональным процесс взаимодействия с компанией наших абонентов, - отметила заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор АО «ТНС энерго Тула» Наталия Бондарева.

На сегодняшний день более 39 тысяч туляков имеют доступ к «Личному кабинету» на сайте компании. Данный сервис позволяет в режиме реального времени оплачивать потребленную электроэнергию, отслеживать историю платежей, передавать показания счетчика и получать информацию о состоянии счета. «Личный кабинет» доступен жителям как с портативного компьютера, так и в мобильном приложении «ТНС энерго», разработанном специально для смартфонов.