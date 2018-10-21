Во дворе дома по улице Пирогова в Туле нашли брошенных детей иностранцев

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-21T14:49:38+03:00

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего в Туле

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В ходе мероприятия по поимке мигрантов-нелегалов в районе Центрального рынка Тулы сотрудниками полиции в одном из дворов дома по улице Пирогова были обнаружено несколько разновозрастных детей иностранных граждан.

Они находились в антисанитарных условиях и без присмотра взрослых.

На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства случившегося для обеспечения здоровья детей, а также для наказания взрослых, ответственных за их воспитание.