«Облава» на иностранцев: на Центральном рынке Тулы задержали сотни мигрантов

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-20T16:05:34+03:00

Все они были доставлены в отдел полиции для детальной проверки

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Утром 20 октября 2018 года на Центральном рынке Тулы прошла массовая проверка иностранцев. Силовики оцепили всю территорию и прилегающие к рынку улицы и стали собирать мигрантов возле входа на рынок.

Там инстранных граждан досматривали, а после в автобусе отвозили в отдел полиции для детальной проверки.

Цель такого мероприятия - выявить нелегалов - нарушителей закона РФ.

В результате проделанной работы, в полицию доставили порядка 300 иностранцев.