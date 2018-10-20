«Облава» на иностранцев: на Центральном рынке Тулы задержали сотни мигрантов
Все они были доставлены в отдел полиции для детальной проверки
Фото: ИА "Тульские новости"
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Утром 20 октября 2018 года на Центральном рынке Тулы прошла массовая проверка иностранцев. Силовики оцепили всю территорию и прилегающие к рынку улицы и стали собирать мигрантов возле входа на рынок.
Там инстранных граждан досматривали, а после в автобусе отвозили в отдел полиции для детальной проверки.
Цель такого мероприятия - выявить нелегалов - нарушителей закона РФ.
В результате проделанной работы, в полицию доставили порядка 300 иностранцев.