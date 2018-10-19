«Ростелеком» поддержал молодёжный фестиваль профессий в Туле

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-19T12:50:16+03:00

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Тульский филиал «Ростелекома» стал партнёром II городского фестиваля профессий «Выход на орбиту. Кем быть?», собравшего более пятисот участников: студентов, школьников, родителей и педагогов. Мероприятие организовано региональной общественной организацией содействия развитию творческого потенциала подростков TulaTeens («Тульские подростки») при поддержке администрации города.

Участники представили 40 проектов: творческих, инженерных, экологических и краеведческих, технических, сити-фермерских и др. Специалисты «Ростелекома» предложили ребятам поработать над кейсом «Умный дом». Команды должны были оценить возможности сервисов «Ростелекома» и представить варианты развития экосистемы многоквартирных домов и жилых микрорайонов с применением цифровых технологий.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Основной вектор развития «Ростелекома» – это цифровые сервисы и решения для частных лиц, бизнеса и государства. Поэтому мы заинтересованы в привлечении квалифицированных кадров, особенно в сфере IT и телекоммуникаций. А подобные профориентационные мероприятия позволяют формировать у ребят интерес к специальностям, которые вполне могут стать для них делом всей жизни».

Наталия Ерёмина, лидер сообщества TulaTееns:

«В рамках проекта «Профориентационный поток» в этом году мы проводим уже второй фестиваль. Осеннее мероприятие – это ярмарка проектов, лучшие из которых будут представлены к защите на третьем фестивале профессий весной следующего года. Спасибо «Ростелекому» за содействие в организации и за поддержку талантливой молодежи и школьников. Кейсы, предложенные компанией в сфере IT, отражают тематику глобальных вызовов федерального проекта «Олимпиада НТИ». Возможно, ребята дойдут до финала именно с решениями от «Ростелекома».

На протяжении всего фестиваля школьники и студенты участвовали в профессиональных пробах, получали индивидуальные и групповые консультации по выбору будущей профессии, поиску и подбору работы, бытовым и рабочим правовым вопросам. Молодые таланты выполняли практические задания, посещали мастер-классы и решали «трудовые» задачи. В выставочной зоне тульские предприятия и образовательные учреждения развернули экспозиции, организовали «Круглый стол», а также выступили с презентациями с главной сцены фестиваля.

В завершение участники получили памятные призы от организаторов и дипломы.