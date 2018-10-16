Двое туляков жестоко убивали и грабили пенсионеров: проведена проверка показаний на месте
Ранее мы сообщали, что двое жителей Плавска - 33-летний и 43-летний мужчины - проходят по уголовному делу за совершение нескольких жестоких убийств и разбоя.
Следователями СУ СКР по Тульской области с участием следователей-криминалистов с каждым из обвиняемых проведена проверка показаний на месте.
Мужчины указали места, где они совершали преступления; используя манекен, продемонстрировали, как наномили телесные повреждения своим жертвам; также они пояснили, что мотивом для совершения злодеяний стала корысть.
В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. В том числе, устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначаются судебно-медицинские экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Пенсионеров убивали ради "гробовых".В производстве следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК (убийство) 3 эпизода, ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой). По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны двое мужчин: 33-летний мужчина и 43-летний мужчина. В ходе совместных согласованных действий следователей СУ СК РФ по Тульской области и оперативных сотрудников УМВД России по Тульской области установлены личности и местонахождение подозреваемых, после чего они были доставлены в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления для производства с ними следственных действий. Следователями следственного управления мужчины задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, после чего им предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Также следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, вечером 18 августа 2018 года обвиняемые, находясь в квартире одного из домов, расположенных на ул. Победы г. Плавск Тульской области, совершили убийство женщины, нанеся ей удары ногами по различным частям тела. После этого 33-летний обвиняемый задушил потерпевшую шнуром от утюга. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия. Обвиняемые забрали из квартиры денежные средства в размере 20 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. Вечером 08 октября 2018 года обвиняемые, находясь в с. Скородное Плавского района Тульской области, совершили убийство мужчины, нанеся ему множественные телесные повреждения ножами. После этого обвиняемые завладели денежными средствами потерпевшего, а также автомобилем, принадлежавшим потерпевшему и скрылись с места происшествия. Вечером 12 октября 2018 года, находясь в д. Зыково Щекинского района Тульской области, совершили разбойное нападение на двух женщин, которые передали им 2000 рублей, после чего обвиняемые скрылись с места происшествия. Ночью 12 октября 2018 года 43-летний обвиняемый, находясь в одном из домов, расположенных в д. Зыково Плавского района Тульской области, совершил убийство мужчины, нанося ему множественные удары молотком. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений, после чего обвиняемые забрали денежные средства в сумме 48 000 рублей и телевизор, после чего скрылись с места происшествия. В настоящее время следователями следственного управления проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. В том числе, устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначаются судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.