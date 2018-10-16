Двое туляков жестоко убивали и грабили пенсионеров: проведена проверка показаний на месте

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-16T11:10:00+03:00

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Ранее мы сообщали, что двое жителей Плавска - 33-летний и 43-летний мужчины - проходят по уголовному делу за совершение нескольких жестоких убийств и разбоя.

Следователями СУ СКР по Тульской области с участием следователей-криминалистов с каждым из обвиняемых проведена проверка показаний на месте.

Мужчины указали места, где они совершали преступления; используя манекен, продемонстрировали, как наномили телесные повреждения своим жертвам; также они пояснили, что мотивом для совершения злодеяний стала корысть.

В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. В том числе, устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначаются судебно-медицинские экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.