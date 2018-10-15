Жители Тульской области грабили и убивали пенсионеров

СЕГОДНЯ 13:59 2018-10-15T14:06:58+03:00

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На минувшей неделе в Плавске в полицию обратились родственники 79-летнего мужчины. Пенсионер пропал вместе с автомобилем. Полицейские нашли обгоревшие номера машины в Тепло-Огаревском районе. Сам автомобиль в болотистой местности Щекинского района, а тело пропавшего пенсионера - на деревенском кладбище.

Кроме того, стало известно еще об одном убийстве. В одном из домов был обнаружен труп 77-летнего мужчины с признаками насилия. Из его дома была похищена крупная денежная сумма.

Также злоумышленники пьяными ворвались в дом местной жительницы, избили ее и отобрали 2 тысячи рублей.

Под подозрение в совершении преступлений попали жители Плавска, ранее судимые за тяжкие преступления. Соседи описали внешность незнакомцев. Приметы полностью совпали с имевшейся информацией о злоумышленниках. Версия о том, что все эти преступления могли совершить одни и те же люди, нашла полное подтверждение.

Злоумышленников задержали в Плавске. Они оказались также причастны к убийству еще одной пожилой женщины в Плавске в августе 2018 года. Один из убийц жил в доме одинокой бывшей учительницы. После совершения преступления они украли 20 тысяч рублей.

В настоящее время следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела. Оперативники продолжают устанавливать обстоятельства противоправной деятельности задержанных, проверяется их причастность к совершению других тяжких преступлений.