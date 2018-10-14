Туляки далеко не уедут: сервис BlaBlaCar стал платным

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-14T18:25:51+03:00

Изменить размер текста: A A

10 октября популярный сервис поиска попутчиков BlaBlaCar запустил новую систему допуска к услугам. Это касается как старых, так и для новых пользователей. Теперь бронирование поездки на расстояние более 120 километров станет платным.

Теперь пользователи должны будут оплачивать доступ к бронированиям, выбрав один из двух видов: на день (149 рублей) или на месяц (199 рублей). Общая стоимость поездок, как и прежде, останется ниже или будет равна тарифам на проезд в автобусе или поезде.

При этом водители, публикующие предложения о поездках, могут и дальше делать это бесплатно. Но разработчики сервиса продолжат контролировать размер выплачиваемой водителю компенсации, позволяя ему лишь частично покрывать свои транспортные расходы, а не получать прибыль.