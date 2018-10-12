Прокурор Ленинского района выехал на место свалки опасных медицинских отходов
Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении
Фото: СУ СКР по Тульской области
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Напомним, на окраине Тулы была найдена свалка эпидемиологически опасных медицинских отходов. По данному факту в СУ СКР по Тульской области, а также в прокуратуре Ленинского района проводится проверка.
Прокурор района Владимир Савич выехал на место свалки и в ходе осмотра установил наличие использованных пластиковых шприцев, медицинских иголок, шприц-ампул, скарификаторов, катетеров, расширителей и медицинской тары.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении и ликвидации опасной свалки.
Результаты проверки в следкоме прокурор района взял на контроль.