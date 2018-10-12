Прокурор Ленинского района выехал на место свалки опасных медицинских отходов

СЕГОДНЯ 09:22 2018-10-12T10:05:53+03:00

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении

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Напомним, на окраине Тулы была найдена свалка эпидемиологически опасных медицинских отходов. По данному факту в СУ СКР по Тульской области, а также в прокуратуре Ленинского района проводится проверка.

Прокурор района Владимир Савич выехал на место свалки и в ходе осмотра установил наличие использованных пластиковых шприцев, медицинских иголок, шприц-ампул, скарификаторов, катетеров, расширителей и медицинской тары.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении и ликвидации опасной свалки.

Результаты проверки в следкоме прокурор района взял на контроль.