Под Тулой нашли свалку эпидемиологически опасных медицинских отходов
Выясняются все обстоятельства произошедшего
Фото: СУ СКР по Тульской области
Изменить размер текста:
В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения стихийной свалки медицинских отходов по статье УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".
Как выяснилось, отходы нашли 10 октября 2018 года в СНТ "Пищевик" Ленинского района.
В ходе осмотра места происшествия, среди общего мусора было обнаружено ведро, маркированное как медицинские отходы класса Б, то есть эпидемиологически опасные.
Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего.