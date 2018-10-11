2018-10-11T11:18:56+03:00
Происшествия

Под Тулой нашли свалку эпидемиологически опасных медицинских отходов

Выясняются все обстоятельства произошедшего
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: СУ СКР по Тульской областиФото: СУ СКР по Тульской области
Изменить размер текста:

В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения стихийной свалки медицинских отходов по статье УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

Как выяснилось, отходы нашли 10 октября 2018 года в СНТ "Пищевик" Ленинского района.

В ходе осмотра места происшествия, среди общего мусора было обнаружено ведро, маркированное как медицинские отходы класса Б, то есть эпидемиологически опасные.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Житель Тульской области украл из торговой палатки деньги и еду
В Туле вор попался из-за оставленных отпечатков пальцев
В Тульской области "девятка" сбила 71-летнего мужчину
15 октября туляки могут задать вопрос уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Лариной
В Тульской области пройдет фестиваль по ловле рыбы спиннингом с берега
В Туле двое сутенеров отправились за решетку
В Тульской области сгорел "Мицубиси Лансер"
В Тульской области ночью полыхало строение
В тульском селе Федоровка горящий дом тушили 18 пожарных
В Тульской области найден обезврежен артиллерийский снаряд времен войны
В Тульской области при пожаре в жилом доме пострадали люди
Жительница Тульской области напала с ножом на собутыльника
В Туле осудили иностранца, который обокрал свою подругу
В Тульской области будут построены два овцеводческих комплекса
В Ясногорском районе построят новые птицеводческие фермы
В Тульской области появится новая молочная ферма
Светящиеся позвоночники: в Белоусовском парке открылась новая выставка
13 октября в Туле пройдет закрытие мотосезона
Вынес в рюкзаке: туляк попался на краже парфюмерии из магазина
Алексей Дюмин принял участие в агропромышленной выставке «Золотая осень-2018»