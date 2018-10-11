2018-10-11T19:02:09+03:00
Происшествия

Подозреваемый в покушении на убийство в деревне Старое Басово в Туле пойман полицейскими

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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С 8 сентября 2018 года в Туле проходили поиски сбежавшего подозреваемого в покушении на убийство в деревне Старое Басово. Сегодня, 10 октября 2018 года, они, наконец, завершены. Подозреваемый пойман.

Напомним, инцидент произошел в одном из домов деревни. Мужчина несколько раз ранил бывшую жену ножом в различные части тела. Женщина была своевременно доставлена в больницу, где ей оказали медпомощь. Тулячке удалось выжить, а подозреваемый смог сбежать и скрыться.

Правоохранители бросили силы на его поимку. По городу были распространены ориентировки, о розыске писали в СМИ и соцсетях.

Работа была проведена не безрезультатно.

Сотрудники полиции получили информацию, что разыскиваемый находится в Туле. Проверка помогла установить точный адрес.

Мужчина попытался скрыться от прибывших за ним стражей порядка, но был задержан.

В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство".

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

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