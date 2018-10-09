В Туле прошло совещание по организации розыска опасного преступника
В УМВД России по Тульской области прошло рабочее совещание руководителей подразделений регионального и городского Управлений.
Главной темой заседания стал вопрос розыска и задержания Владимира Филатова, 20.01.1970 года рождения, который подозревается в совершении ряда тяжких преступлений Туле.
Напомним, инцидент произошел 8 сентября 2018 года. Мужчина в одном из домов деревни Старое Басово несколько раз ранил бывшую жену ножом в различные части тела. Потерпевшая была своевременно доставлена в больницу, где ей оказали медпомощь, чем и спасли жизнь.
На совещании были заслушаны отчеты о проделанной работе и намечено проведение дополнительных оперативно-разыскных мероприятий. Также Сергей Галкин акцентировал внимание подчинённых на тесном взаимодействии с гражданами, а также незамедлительном реагировании на их сообщения о возможном местонахождении предполагаемого преступника.
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области