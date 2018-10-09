В Туле прошло совещание по организации розыска опасного преступника

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-09T11:11:59+03:00

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В УМВД России по Тульской области прошло рабочее совещание руководителей подразделений регионального и городского Управлений.

Главной темой заседания стал вопрос розыска и задержания Владимира Филатова, 20.01.1970 года рождения, который подозревается в совершении ряда тяжких преступлений Туле.

Напомним, инцидент произошел 8 сентября 2018 года. Мужчина в одном из домов деревни Старое Басово несколько раз ранил бывшую жену ножом в различные части тела. Потерпевшая была своевременно доставлена в больницу, где ей оказали медпомощь, чем и спасли жизнь.

На совещании были заслушаны отчеты о проделанной работе и намечено проведение дополнительных оперативно-разыскных мероприятий. Также Сергей Галкин акцентировал внимание подчинённых на тесном взаимодействии с гражданами, а также незамедлительном реагировании на их сообщения о возможном местонахождении предполагаемого преступника.