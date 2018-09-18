Внимание, розыск! В Туле ищут подозреваемого в покушении на убийство
В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство".
Инцидент произошел 8 сентября 2018 года. Мужчина в одном из домов деревни Старое Басово Ленинского района Тульской области несколько раз ранил бывшую жену ножом в различные части тела. Потерпевшая была своевременно доставлена в больницу, где ей оказали медпомощь, чем и спасли жизнь.
В настоящее время местонахождение подозреваемого в содеянном - Владимира Федоровича Филатова, 20.01.1970 года рождения - не установлено.
Мужчина зарегистрирован по адресу: Тульская область Ленинский район, деревня Старое Басово д. 100., проживал по адресу: Тула, ул. Николая Руднева д 60, кв. 52.
Может передвигаться на автомобиле ГАЗ-322132 желтого цвета, государственный номер Р135РР71.
Ориентировка
Одновременно с информацией о личности и составе преступления, УМВД предупреждает о необходимости сохранять бдительность и избегать контакта.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого лица просим сообщить по телефонам 02,8(4872) 32-22-49, 8(4872) 49-36-19, 8 (4872) 49-36-14.