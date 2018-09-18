2018-09-18T09:23:38+03:00
Происшествия

Внимание, розыск! В Туле ищут подозреваемого в покушении на убийство

Мужчина несколько раз ранил бывшую жену ножом [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото подозреваемогоФото подозреваемого
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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство".

Инцидент произошел 8 сентября 2018 года. Мужчина в одном из домов деревни Старое Басово Ленинского района Тульской области несколько раз ранил бывшую жену ножом в различные части тела. Потерпевшая была своевременно доставлена в больницу, где ей оказали медпомощь, чем и спасли жизнь.

В настоящее время местонахождение подозреваемого в содеянном - Владимира Федоровича Филатова, 20.01.1970 года рождения - не установлено.

Мужчина зарегистрирован по адресу: Тульская область Ленинский район, деревня Старое Басово д. 100., проживал по адресу: Тула, ул. Николая Руднева д 60, кв. 52.

Может передвигаться на автомобиле ГАЗ-322132 желтого цвета, государственный номер Р135РР71.

Ориентировка

Ориентировка

Одновременно с информацией о личности и составе преступления, УМВД предупреждает о необходимости сохранять бдительность и избегать контакта.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого лица просим сообщить по телефонам 02,8(4872) 32-22-49, 8(4872) 49-36-19, 8 (4872) 49-36-14.

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