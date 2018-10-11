В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет студенческий патриотический форум «Любите Россию»

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-11T11:39:57+03:00

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Форум будет проходить с 16 по 19 октября, в него войдут:

- научно-практическая конференция «Великие земляки Тульского края» посвященная 279-летию А.Т. Болотова;

- обучающий семинар «Патриотическое воспитание средствами туристско-краеведческой деятельности. Опыт взаимодействия детских и молодежных общественных объединений с учреждениями образования и культуры, воинскими частями, ветеранскими организациями»;

- презентация моделей туристско-краеведческой деятельности «Земля, овеянная славой»;

- мультимедийная выставка фото-видео презентационных материалов «Любите Россию»;

- мастер-класс «Заходите к нам, да на Тульский двор!»;

- гала-концерт «Во мне поет сама Россия» с участием воспитанников школ-интернатов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Цель форума - создание условий для формирования у студентов гражданской позиции, высоконравственных идеалов и патриотизма, чувства любви к родной земле, гордости за ее великое культурное наследие, ответственного отношения за настоящее и будущее России.