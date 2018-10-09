Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого отмечает 80-летие со дня основания

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-09T13:03:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Тульский государственный педагогический тогда еще институт был создан на основании Постановления ВЦИК СССР № 45 в 1938 году, как самостоятельное высшее учебное заведение.

На первый курс трех факультетов (исторического, русского языка и литературы, физико-математического) было принято 156 человек.

В 1939 году был осуществлен прием студентов на заочное отделение, а в апреле 1940 года была защищена первая кандидатская диссертация.

Во время Великой Отечественной войны учебный процесс не прекращался. Многие студенты и преподаватели, ушедшие на фронт, не вернулись. В военные годы и после Великой Победы институт продолжал развиваться.

18 июля 1958 года Совет Министров РСФСР принимает Постановление о присвоении Тульскому государственному педагогическому институту имени Льва Николаевича Толстого.

Сейчас ТГПУ им. Л.Н. Толстого реализует подготовку более чем по 50 направлениям и специальностям. Университет охватывает значительный спектр классического образования, сохраняя в своем названии слово «педагогический».

Партнеры университета – 90 вузов, фондов, научных и общественных организаций стран СНГ, Европы, Америки и Азии. ТГПУ им. Л. Н. Толстого входит в Международную ассоциацию университетов при ЮНЕСКО, является членом Европейской ассоциации учреждений высшего образования, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Еврозийской ассоциации педагогических университетов, вузом – партнером Россотрудничества. Университет – член Обсерватории Великой хартии университетов при Болонском университете. ТГПУ им. Л.Н. Толстого эффективно взаимодействует с фондом «Русский мир», посольствами иностранных государств. В последние годы университет активно участвует в реализации федеральных целевых программ «Русский язык», вносит весомый вклад в решение важной государственной задачи - продвижение русского языка и российского образования за рубежом.

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого сегодня учатся 340 студентов из 43 стран. Международный факультет отметил свое 40-летие. За эти годы подготовлены тысячи специалистов для 92-х стран.

ТГПУ им. Л.Н. Толстого - лауреат конкурса «Европейское качество», победитель в номинации «Лучший профильный Вуз России». Университет внесен в Национальный реестр «Ведущих образовательных учреждений России». Недавно вуз успешно прошел государственную аккредитацию. В университете действует система качества, разработанная по модели «Делового совершенства» Европейского фонда менеджмента качества.

Среди важнейших направлений научной работы университета необходимо назвать аддитивные технологии, отечественную историю и археологию, психолого – педагогические науки, математику и химию.

Вуз участвует в реализации двух федеральных целевых программ, на его базе действуют два диссертационных совета, издаются три журнала из списка ВАК и один из международной базы данных SCOPUS .

Созданный на базе университета Инжиниринговый центр «Цифровые средства производства» позволяет решать важнейшую задачу импортозамещения в области инженерного программного обеспечения. Это напрямую связано с защитой интересов государства.

Сегодня Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого – один из ведущих профильных университетов России. По итогам Национального рейтинга востребованности российских вузов университет входит в первую десятку. По результатам ежегодного мониторинга Министерства образования и науки РФ Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого всегда признается эффективным вузом, демонстрируя высокие показатели.