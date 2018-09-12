Где в Туле сделать прививку от гриппа
В регионе началась прививочная кампания против гриппа
Фото: Алексей ФОКИН
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Вакцинация от гриппа в Туле и области проходит:
- в поликлиниках, амбулаториях, на ФАПах;
- с 19 сентября 2018 года в отделениях ГБУ ТО «Многофункциональный центр» ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00
- с 22 сентября 2018 в торговых центрах «Глобус», «Гостиный Двор», «Сарафан», «Макси», «Рио», «Демидовский», «Линия» (г. Новомосковск) по субботам и воскресеньям с 10:00 до 15:00.
При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
ОТМЕТИМ
В Туле прививку от гриппа уже сделали почти 70 тысяч человек (подробности)