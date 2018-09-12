Где в Туле сделать прививку от гриппа

12 Сент. 15:17 2018-09-12T15:17:35+03:00

В регионе началась прививочная кампания против гриппа

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Вакцинация от гриппа в Туле и области проходит:

- в поликлиниках, амбулаториях, на ФАПах;

- с 19 сентября 2018 года в отделениях ГБУ ТО «Многофункциональный центр» ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00

- с 22 сентября 2018 в торговых центрах «Глобус», «Гостиный Двор», «Сарафан», «Макси», «Рио», «Демидовский», «Линия» (г. Новомосковск) по субботам и воскресеньям с 10:00 до 15:00.

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

ОТМЕТИМ

В Туле прививку от гриппа уже сделали почти 70 тысяч человек (подробности)