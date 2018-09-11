От гриппа в Тульской области привились почти 70 тысяч человек

СЕГОДНЯ 23:00 2018-09-11T16:30:43+03:00

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По состоянию на 10 сентября 2018 года первая поставка противогриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» использована на 28% от поставки, привито 64 213 человек. Детской вакциной «Ультрикс» привито 5 443 человека (9% от поставки).

За счет других источников (личные средства) привито 15 детей. Всего по состоянию на 10.09.2018 года привито 69671 человек (4,7% от численности населения).

В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 2800 случаев заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 40%.

По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.