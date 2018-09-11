2018-09-11T16:30:43+03:00
Общество

От гриппа в Тульской области привились почти 70 тысяч человек

Прививочная кампания против гриппа в Тульской области продолжается
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

По состоянию на 10 сентября 2018 года первая поставка противогриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» использована на 28% от поставки, привито 64 213 человек. Детской вакциной «Ультрикс» привито 5 443 человека (9% от поставки).

За счет других источников (личные средства) привито 15 детей. Всего по состоянию на 10.09.2018 года привито 69671 человек (4,7% от численности населения).

В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 2800 случаев заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 40%.

По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Люди ломились оттуда»: в Самаре летчиков судят за то, что они самовольно вывозили жителей из зоны отчуждения Чернобыля
По мнению обвинения, экипаж не был в 30-километровой зоне отчуждения, а работы по эвакуации проводил по собственной воле, а не по приказу органов исполнительной власти
Новости 24
«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в Единый день голосования
В выходные на Казанской набережной туляков снова ждет праздник
Тульская комиссия по призыву на военную службу готовится к осенней кампании
15 сентября в Туле ограничат движение из-за ночного забега
Туляки приняли участие в мастер-классах на Пролетарской набережной
Пожар в шашлычной в тульском Заречье тушили 16 человек
Сотрудник колонии в Тульской области пытался продать осужденным наркотические капсулы
Заведущая детсада в Узловой пошла по делу о мошенничестве
Молодым сотрудникам тульской полиции вручили удостоверения
Метеопредупреждение: в Тульской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность
В Туле обсудили вопрос вывоза мусора УК, входящими в группу компаний «ПИК»
«Ростелеком» обеспечил комфорт и безопасность в историческом центре Тулы
Юный лезгин – воспитанник Л.Н. Толстого
В Туле открылась научно-практическая конференция «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика»
На трассе в Тульской области "Митсубиши" опрокинулся в кювет: двое госпитализированы
Под Тулой "Датсун" влетел в столб: погиб мужчина
Три тулячки прописали в своих домах 69 мигрантов
В Туле разработают план приведения в порядок улиц исторического центра
Банк УРАЛСИБ снизил ставку по рефинансированию потребительских кредитов до 11,4%