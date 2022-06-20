В Тульской области на 20 июня за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 20 июня, 11:00, за прошедшие сутки в Тульской области выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 157 634 пациентов. Госпитализаций по данной причине за сутки в регионе не было.

51 пациент выздоровел от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 151 629 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 219 человек.